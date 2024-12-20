В Минобороны РФ заявили, что Киев атаковали в ответ на удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.

В России оправдали удар баллистическими ракетами по Киеву утром 20 декабря.

Как заявили в Минобороны РФ, "групповой удар высокоточным оружием большой дальности" был нанесен в ответ на удар Украины шестью ракетами ATACMS и четырьмя ракетами Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.

Утверждается, что целями российского удара были позиции ЗРК Patriot, пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", где якобы "проектируют и производят ракетные комплексы "Нептун", крылатые ракеты наземного базирования РСЗО "Ольха".

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При этом в Минобороны РФ традиционно отчитались, что "цели удара достигнуты, все объекты поражены".

Россия атаковала Киев 20 декабря - что собщалось

Напомним, около 07:00 20 декабря Россия атаковала Киев пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву. К сожалению, после коварной вражеской атаки есть последствия на земле. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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