С февраля 2022 года Канада выделила на военную помощь для Украины более 1 млрд канадских долларов.

Канада передает Украине боеприпасы для артиллерии калибром 155 мм и ракеты для систем противовоздушной обороны.

Как говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады, министр Анита Ананд на виртуальном заседании "Рамштайн-10" объявила, что Канада пожертвует 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 ракет противовоздушной обороны из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки тех систем ПВО, которые уже есть в распоряжении ВСУ.

Также, Канада предоставит более 1,8 тыс. тренировочных снарядов калибром 105 мм для танков Leopard 1, которые Украина получит от Дании, Германии и Нидерландов.

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Кроме того, Ананд подтвердила, что канадские Вооруженные силы начали поставлять два дополнительных основных боевых танка Leopard 2.

Всего Канада обязалась предоставить Украине 8 танков Leopard 2, четыре из которых уже прибыли в Польшу вместе с персоналом, который обучает украинских солдат. Все восемь танков Leopard 2, а также ранее анонсированные бронированная ремонтно-эвакуационная машина, дополнительное оборудование и боеприпасы должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

С февраля 2022 года Канада выделила на военную помощь для Украины более 1 млрд канадских долларов.

Военная помощь от Канады - детали

Правительство Канады ведет переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных беспилотников канадского производства.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к тем четырем, которые были обещаны ранее. Кроме танков Канада также передаст Украине одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 5000 боеприпасов.

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