По данным журналистов, Украина запросила их еще летом.

Правительство Канады ведет переговоры о поставке Украине сотен высокотехнологичных беспилотников канадского производства.

Об этом пишет National Post со ссылкой на источник. По их данным, еще в июле вице-премьер Украины Юлия Свириденко запросила 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger у Канады. "Эти канадские системы будут быстро и качественно введены в эксплуатацию", - цитирует ее издание.

Отмечается, что отправка этих дронов будет стоить Канаде около 150 миллионов долларов. Они оснащены тепловизорами, а также могут выявлять химическое оружие и перехватывать сигналы. Последнее позволяет дрону определять, где находятся телефоны противника и даже идентифицировать людей.

Видео дня

Помощь Украине от Канады

В начале года в Министерстве обороны Канады сообщили, что за год передали Украине помощь на более чем 5 миллиардов долларов.

Канада обещала передать Украине четыре немецких танка Leopard, однако спустя время решила удвоить их количество. Также она должна поставить ВСУ 200 бронеавтомобилей Senator.

Осенью Канада объявила, что выпустит пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds в поддержку Украины.

Как известно, Канада отправила своих инструкторов в Польшу, где проходят обучение украинские военнослужащие. А вчера премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что они будут обучать украинцев тактической медицине.

Вас также могут заинтересовать новости: