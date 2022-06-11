Как говорится в сюжете, поезда из Херсона возят только украденное и подмогу для оккупационных войск.

Жизнь в оккупации и непонятные правила россиян. Это - очередная история из Херсона. О том, как изменился город и как его жители оказывают сопротивление оккупантам, - материал для сюжета сняла местная девушка Анастасия.

На въезде в город - стоп-контроль. Раньше здесь проверяли только мужчин и рассматривали их тату. Но теперь каждая женщина должна показать документы и ответить оккупантам на вопросы, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Как рассказывает девушка, россиян в городе становится все больше. У оккупантов теперь - свои правила: в бывшем кинотеатре супермаркет. Город вторую неделю без связи. Российские сим-карты продают в авто прямо на улице. С банковских карточек по предварительной записи можно снять лишь 3 тысячи гривень. Несмотря на все попытки россиян, перехода на рубли в Херсоне не произошло.

Рашисти в городе ищут портреты Бандеры и разрушают украинские памятники. Вместо портретов Героев Небесной сотни в Херсоне развесили фото его "освободителей".

Как говорится в сюжете, поезда отсюда возят только украденное и подкрепление для оккупационных войск. Здесь даже не курсируют пригородные электрички.

Ранее высокопоставленный украинский военный чиновник рассказал, что партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, которая способствовала атаке ВСУ на две российские базы на Херсонщине.

Напомним, бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Наступление российских сил на Херсон происходило с юга, со стороны Крымского полуострова.

1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров. 2 марта 2022 года Херсон почти полностью перешел под контроль ВС России.

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