Россияне приходят к руководителям и владельцам логистических компаний и заставляют выполнять их приказы.

Города и села Херсонщины живут под контролем российских войск еще с первых дней масштабной войны. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

Более того, российские военные похищают местных предпринимателей и под страхом смерти заставляют их работать на агрессора. Об этом заявил председатель правления КрымЅОЅ Денис Савченко

По его словам, оккупанты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они заявляются к руководителям и владельцам логистических компаний и заставляют выполнять их приказы.

"Людей заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и РФ. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз до Херсона российских товаров, что значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и давят, чтобы они налаживали торговлю с Херсоном", – сказал Савченко.

Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом, добавил глава КримЅОЅ.

Как сообщалось, Херсон со 2 марта находится под контролем войск РФ. В первые же дни оккупации южного региона рашисты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек.

Украинские товары вывезли на территорию оккупированного Крыма и в РФ. Теперь жители оккупированной части Херсонщины вынуждены покупать российские товары, которые завозят из Крыма.

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