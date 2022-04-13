Отмечается, что многие бренды уже активно перерегистрируют, чтобы не платить россиянам за использование названия.

В Украине продается 3238 продуктов и товаров, торговые марки которых принадлежат резидентами страны-агрессора России. Среди них немало товаров, которые украинцы покупают ежедневно.

Список таких торговых марок на основе информации Укрпатента составила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Так, в списке молочная продукция "Простоквашино", "Актуаль" и "Чудо", пиво "Балтика", чай Curtis и др. Многие бренды уже активно перерегистрируют, чтобы не платить россиянам за использование названия.

Топ популярных в Украине торговых марок, принадлежащих резидентам РФ:

детское питание "Агуша", "Засінайко", "Тема" ("Тема");

чаи "Лисма", Curtis,"Майский";

молочные продукты "Простоквашино", "Актуаль", "Веселый молочник", "Чудо";

косметика Faberlic, "Чистая линия";

пиво "Балтика" и "Жигули";

лекарство виферон, диоксидин, реабілар.

Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вариант, при котором эти ТМ будет перерегистрировано на новых владельцев не с РФ ради того, чтобы избежать санкций и продолжать работать на украинском рынке. Такие заявки уже подаются.

"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев", - пояснил патентный поверенный Алексей Сердюк.

Таким образом, через 2 месяца, в июне, передача российских ТМ европейским или азиатским владельцам отобразится в реестре.

Отметим, на сегодня 16 896 компаний в Украине вообще принадлежат россиянам и белорусам. В том числе это самые популярные чайные бренды Greenfield, TESS, "Принцесса Нури". Их владельцы - российские бизнесмены Сергей Касьяненко, Александр Евневич и члены их семей. Они входят в список самых богатых граждан страны-агрессора.

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