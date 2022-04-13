В Украине продается 3238 продуктов и товаров, торговые марки которых принадлежат резидентами страны-агрессора России. Среди них немало товаров, которые украинцы покупают ежедневно.
Список таких торговых марок на основе информации Укрпатента составила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Так, в списке молочная продукция "Простоквашино", "Актуаль" и "Чудо", пиво "Балтика", чай Curtis и др. Многие бренды уже активно перерегистрируют, чтобы не платить россиянам за использование названия.
Топ популярных в Украине торговых марок, принадлежащих резидентам РФ:
- детское питание "Агуша", "Засінайко", "Тема" ("Тема");
- чаи "Лисма", Curtis,"Майский";
- молочные продукты "Простоквашино", "Актуаль", "Веселый молочник", "Чудо";
- косметика Faberlic, "Чистая линия";
- пиво "Балтика" и "Жигули";
- лекарство виферон, диоксидин, реабілар.
Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вариант, при котором эти ТМ будет перерегистрировано на новых владельцев не с РФ ради того, чтобы избежать санкций и продолжать работать на украинском рынке. Такие заявки уже подаются.
"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев", - пояснил патентный поверенный Алексей Сердюк.
Таким образом, через 2 месяца, в июне, передача российских ТМ европейским или азиатским владельцам отобразится в реестре.
Отметим, на сегодня 16 896 компаний в Украине вообще принадлежат россиянам и белорусам. В том числе это самые популярные чайные бренды Greenfield, TESS, "Принцесса Нури". Их владельцы - российские бизнесмены Сергей Касьяненко, Александр Евневич и члены их семей. Они входят в список самых богатых граждан страны-агрессора.