Эксперт считает вполне возможным дворцовый переворот в Росиии.

Войну в Украине могут закончить дворцовый переворот в РФ или же военный разгром российских войск.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин никогда не признает поражение и будет упираться до самого конца. Вопрос: кто этот конец обеспечит? Я думаю, что этот конец могут обеспечить бунты мобилизованных, которые начнутся в ближайшее время, так как условия их содержания крайне плохие. Это раз. И второе: когда пойдут первые убитые, а они уже начали поступать. Когда это число увеличится, то следующая партия мобилизованных будет категорически отказываться ехать в Украину. Тогда эта ситуация может перейти в состояние бунта", – отметил он.

"В случае дворцового переворота война закончится в ближайшее время после отстранения Путина от власти. Новая элита РФ захочет переговоров с Западом. Условием для переговоров станет вывод российских войск с территории Украины", – добавил эксперт.

Вторым, худшим, вариантом, Жданов назвал освобождение украинских территорий вооруженным путем: "Выход на границы 91-го года, а дальше – артиллерийская дуэль".

Когда закончится война в Украине: прогнозы экспертов

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что развязанная Россией война против Украины точно не продлится годами.

Высокопоставленный источник в британском правительстве заявил, что война в Украине может закончиться уже к Рождеству. Такую надежду дает успех ВСУ на фронте.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему полный уход российской армии с территории Украины не будет означать, что война закончилась.