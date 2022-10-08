Отмечается, что войска Путина могут быть вытеснены из Донбасса до конца 2022 года.

Успех Вооруженных сил Украины в прорыве российских фронтов породил надежду среди западных правительств и военных экспертов, что война может закончиться уже к Рождеству. Если прогресс Киева сохранится, силы Путина будут вытеснены из Донбасса и обратно в Россию до конца 2022 года.

Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

По данным экспертов, вернуть Крым, аннексированный РФ в 2014 году, будет труднее. Потери украинцев, вероятно, будут огромными, и некоторые военные в стране отдают предпочтение более медленному, более тактического подхода. Но зимней паузы в боях, скорее всего, не предвидится.

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Контрнаступление ВСУ

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

6 октября сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления россиян на Донецком направлении.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

В Пентагоне подчеркнули, что Украина в состоянии достичь ряда ключевых военных целей и укрепить свои позиции в борьбе с российскими оккупантами накануне зимы.

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