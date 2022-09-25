На данный момент руководство Украины борется за возврат к границам 1991 года, отметил Романенко.

Полный уход российской армии с территории Украины не будет означать, что война закончилась.

Такое заявление сделал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"Окончание войны – это возвращение всех оккупированных территорий и смена режима в России, чтобы с ними можно было заключать какие-то соглашения с тем, чтобы безопасность Украины не была снова нарушена", – заявил он. Видео дня

По словам генерала, уход российской армии с территории Украины приведет к "приостановке боевых действий и началу переговоров о существовании государства, об обеспечении безопасности с целью не допустить повторения того, что произошло 24 февраля".

На данный момент руководство Украины борется за возврат к границам 1991 года, добавил Романенко.

"Если раньше речь шла о том, чтобы вернуться к границам по состоянию на 23 февраля, то теперь, после стольких жертв и потерь, Украина перехватила не только военную, но и политическую инициативу. Поэтому подход уже другой", – отметил он.

Война в Украине: последние новости

Как известно, утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину без объявления войны, атаковав военные и гражданские объекты. По информации МВД Украины, из-за оккупантов уже погибли более 7 тысяч гражданских.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери РФ по состоянию на 25 сентября ориентировочно составляют около 56 тысяч 700 человек.

На днях президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян.