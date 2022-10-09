Также оккупант рассказал, что они воюют на танках 60-х годов выпуска.

Главное управление разведки обнародовало перехват разговора, в котором российский оккупант рассказывает о тяжелом уходе из Лимана.

Об этом речь идет в сообщении Главного управления разведки.

"В 3 часа объявление было, Путин там выступал, а мы в 12 из Лимана шли", - сказал оккупант, добавив что они ждут подкрепления.

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"Мы выходили под минометами... Там уже все крестились и в Бога верили", - поделился оккупант.

На что его собеседник сказал, что в РФ мобилизация идет полным ходом и гребут всех.

Также оккупант в разговоре рассказал, что они воюют на танках 60-х годов выпуска, которые плохо работают.

Освобождение Лимана

1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия. Днем 2 октября Лиман полностью было зачищено от русских войск.

Контрнаступление ВСУ

Продолжается контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. 6 жовтя сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

На Харьковском направлении наши войска продвинулись в глубину обороны оккупантов на 55 км. Также было освобождено 93 населенных пункта и взято под контроль более 2 тысяч 400 квадратных километров Слобожанщины.

Тем временем продолжаются попытки наступления русских на Донецком направлении. Отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, веселое, Каменка, победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

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