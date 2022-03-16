В условиях военного времени важно максимально сохранять спокойствие.

С 24 февраля большинству украинцев приходится жить в условиях войны. В такие непростые времена крайне важно следовать простым правилам, которые помогут сохранить жизнь.

9 советов, к которым нужно прислушаться, чтобы выжить в условиях войны, назвал автор Instagram-канала bezdomnie.ua.

Правило 1: не паниковать

В условиях военного времени важно максимально сохранять спокойствие. Это поможет сохранить не только вашу психику, но и психику родных, близких и всех находящихся рядом людей.

Правило 2: не выходить на улицу в период действия комендантского часа и уличных боев

Не стоит лишний раз подвергать себя опасности. В военное время, когда действует комендантский час, любой человек может вызвать подозрения, если он находится на улице.

Правило 3: не лезть в подвал и другие неприспособленные для бомбардировок места

В случае авиаударов и другой атаки со стороны врага, человек рискует оказаться под завалами, если он прячется в непредназначенном для укрытия подвале. В таких подвалах риски погибнуть куда выше.

Правило 4: соблюдать правило двух стен

В случае "прилета" первая стена берет на себя удар. А вторая стена может защитить человека от осколков.

Правило 5: не подходить к окнам

Когда на улице происходят уличные бои или же существует риск обстрелов, нахождение у окон в разы увеличивает риски. Человек может получить осколочное ранение или быть травмированным, если стекла выбьет ударной волной.

Правило 6: следить за уровнем зарядки мобильного телефона

В условиях войны дом, улица или город, могут оказаться обесточенными в любой момент. Поэтому телефон должен быть всегда заряженным. В случае отключения света современные смартфоны могут "прожить" без подзарядки не так и много, поэтому стоит заранее побеспокоиться о том, как не потерять связь с близкими. Можно держать два телефона, пользоваться ими по очереди.

Правило 7: следить за количеством заготовленной провизии и в случае необходимости пополнять запасы

Без еды человек начнет быстро терять силы и не сможет думать о своей безопасности. Крайне важно контролировать объемы запасов и регулярно (по возможности) докупать продукты. Стоит продумать и то, чем можно питаться в условиях отсутствия света, воды и газа. Отлично подойдут снеки, сушеные фрукты, консервы и прочее.

Правило 8: сидеть ночью с выключенным светом, чтоб не привлекать мародеров

Во время войны многие мародеры пытаются проникнуть в дома, где живут люди. Ведь там, как считают грабители, точно будут запасы еды, деньги и другие вещи, привлекающие воров. Если же в доме будет выключен свет, то мародеры могут подумать, что люди оттуда выехали и вывезли все с собой.

Правило 9: стараться спать, кушать и пить воду в достаточном количестве, чтоб не истощаться

Каждый человек, который сейчас находится в условиях войны, должен помнить, что бои рано или поздно прекратятся, а вот загубленное из-за голода и стресса здоровье восстановить будет непросто.

Ранее УНИАН уже сообщал более детально о правиле двух стен и том, какое место в доме самое безопасное при взрыве.

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