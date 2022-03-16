Антон Геращенко отметил, что оккупанты нищие, несмотря на запасы нефти и газа в РФ.

Российские оккупанты грабят магазины в Украине и выгребают из касс даже копейки. Украинские военные показали варежку, набитую гривнами

Соответствующее видео обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Нищие оккупанты из страны, имеющей огромные запасы нефти и газ", - прокомментировал Геращенко видео.

На кадрах видно варежку, в которую оккупант прятал украденные монеты

"Вот в рукавице копеек… Неужели ты сюда за этим приехал? По гривне, по две – видно то, что в кассах магазинов осталось, в коробочках с мелочью. Они ж по магазинам лазят. Собирались покупать что-то или трофеи себе собирали, я не знаю", - комментирует находку украинский боец.

Также он обратился к российским военным: "Это ты сюда за мелочью приехал и ногу потерял, то ума у тебя….".

Как ранее сообщал УНИАН, российский оккупант рассказал родным, что в Украине захватчики занимаются мародерством. Отдельно он похвалил украинское мороженое. Награбленное захватчики складывают в машины с надеждой вывезти в РФ. Воруют даже шины из припаркованных автомобилей мирного населения.

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