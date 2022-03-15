Правило двух стен может спасти вам жизнь, если дом затронет взрывной волной.

С 24 февраля в Украине идет война с Россией. Армия РФ нередко обстреливает жилые дома, скидывает на них бомбы и ракеты. Украинцы прячутся от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах, но не все укрытия являются безопасными. В таком случае более надежным спасением станет ваш дом.

Какие укрытия не считаются безопасными

Многие официальные укрытия являются неприспособленными к настоящей угрозе. Особенно это касается подвалов жилых домов. Некоторые убежища не только не спасут вас во время войны, но даже могут стать вашей могилой. Безопасное укрытие должно соответствовать нескольким требованиям.

В убежище должно быть минимум два выхода на противоположных стенах. Если на одном из выходов случится пожар или завал, то люди могут выбраться через второй. При несоблюдении условия люди окажутся в ловушке.

В убежище должно быть автономное водоснабжение и вентиляция, которое не зависит от электричества в доме.

Укрытия, которые не соответствуют таким требованиям, очень опасны. В них вы можете погибнуть под завалами. Если хорошо оборудованное убежище находится далеко - можно спрятаться в доме в критический момент.

Правило двух стен в доме

Правило двух стен описывает безопасное помещение в доме, в котором можно скрыться от выстрелов и взрывов. Между человеком и улицей должно быть как минимум две стены, а лучше даже больше. Первая стена берет на себя силу взрыва - разрушиться может окно или вся стена. Вторая стена принимает на себя осколки.

Таким образом, самым безопасным местом в доме является комната за двумя стенами от улицы без окон. Это может быть коридор, прихожая или ванная, если она находится внутри квартиры. А самые опасные комнаты - боковые. Также небезопасно на верхних этажах.

Безопасно ли на лестничных клетках - зависит от типа дома. Монолитно-каркасные дома имеют сильные стены и много арматуры, в них можно прятаться на лестничной клетке или в подъезде. Но панельные дома не такие устойчивые.

Вас также могут заинтересовать новости: