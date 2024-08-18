Надежды Украины на то, что вторжение в Курскую область заставит Москву передислоцировать войска с восточного фронта, были рискованным шагом - и результат пока что не однозначен.

Спустя почти две недели после неожиданного вторжения на территорию России Украина пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и ее потерей в центре восточного фронта на Донбассе.

Как пишет The Guardian, ожидалось, что Россия перебросит значительные силы с востока для защиты Курска. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на успех украинского вторжения, Россия все еще не отправила ожидаемое количество сил с восточного фланга.

При этом, отмечает издание, хотя украинские солдаты достаточно довольны первым успехом на границе в Курске, среди них есть и сомневающиеся в общей стратегии.

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"Мы должны защищать то, что у нас есть. Атака на Курск забирает хороших солдат из Покровска, а если и отвлекает часть российских войск, то лишь переносит проблему их численности с одного места на другое", - говорит один из бойцов.

Как заявляет издание, были сомневающиеся и среди высокоранговых военных.

"Ходят упорные слухи, что полковник Эмиль Ишкулов, популярный командир 80-й украинской бригады, которая сейчас находится в числе участников вторжения в Курск, был снят с должности в конце июля, потому что он был против вторжения в Россию - не был уверен, что у его подразделения хватит сил для выполнения этой задачи", - говорится в статье.

Надежды Украины на то, что вторжение в Курскую область заставит Москву передислоцировать войска и ослабить давление на восточном фронте, были рискованным шагом - и результат далеко не однозначен, отмечает The Guardian.

Бои в Курской области - новости

15 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что с начала наступательной операции на Курщине войска продвинулись на 35 километров, взяв под контроль 82 населенных пункта РФ.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, задачей Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России.

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