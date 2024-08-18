Глава Сумской ГВА сообщил, что наступление в Курской области – только начало, и дальше будет еще несколько этапов этой операции.

Вторжение в Курскую область России является лишь первым из "нескольких этапов" операции ВСУ. Об этом рассказал The Guardian глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, поделившись некоторыми ранее неизвестными деталями украинского вторжения.

Дрозденко рассказал изданию, что принимал непосредственное участие в планировании операции и входил в узкий доверенный круг посвященных. По его словам, он не может много рассказать о подготовке к вторжению, поскольку это лишь первый этап операции.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", - сказал Дрозденко. Видео дня

Также он рассказал, что ВСУ иногда берут в день "по 100-150 военнопленных", многие из них - молодые призывники, которые не хотят воевать.

Кроме того, он рассказал, что больницы в Сумах готовились принять много раненых после начала вторжения, однако в результате операции жертв было неожиданно мало.

"В первый день операции было всего 15 жертв. Шестьдесят, семьдесят процентов из них были очень легкими, вызванными бомбовыми повреждениями, осколками", — добавил он.

Курский прорыв ВСУ - что известно

15 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что с начала наступательной операции на Курщине войска продвинулись на 35 километров, взяв под контроль 82 населенных пункта РФ.

Уже на следующий день от доложил президенту Владимиру Зеленскому о продвижении на некоторых направлениях от одного до трех километров, бои велись по всей линии фронта.

Сегодня украинские военные сбросили российский флаг в центральной части села Апанасовка Курской области РФ.

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