Как россияне захватили укрепрайон возле Покровска: в Defense Express объяснили ситуацию

Хотя в окрестностях Покровска появляются ДРГ, однако Силы обороны их уничтожают.

Укрепрайон Вооруженных сил Украины, который оккупанты достаточно легко захватили, расположен между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко в районе Покровска. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец объяснил в эфире "Эспресо", что там произошло.

"Когда мы говорим об атаках Покровска, мы прежде всего имеем в виду, что враг приблизился к этому важному узлу обороны, к которому подходят восемь дорог с разных направлений. Сейчас враг осуществляет основные действия на населенные пункты Шевченко и Новотроицкое, что к югу от Покровска. Там происходят контратаки с нашей стороны", - рассказал Згурец.

По его словам, была информация, что между Новотроицким и Шевченко, на западном берегу реки Соленая, был укрепрайон ВСУ, который россияне смогли достаточно легко захватить. Эксперт отметил, что это одна из нескольких линий обороны Покровска.

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"Вокруг Покровска минимум три линии обороны, и сейчас противник находится на одной из них. Сам Покровск хорошо фортифицирован. Но важно, чтобы сочетались фортификации и наши силы на тех участках, потому что ситуация, связанная с определенным опорным пунктом вблизи Шевченко, вызывает вопросы, ведь это последствия того, что одна из бригад имела слишком большой участок обороны и недостаточно сил для сдерживания противника. Сейчас там продолжаются контратаки с украинской стороны, именно в зоне вокруг опорного пункта", - пояснил Згурец.

В то же время он добавил, что, хотя в окрестностях Покровска появляются ДРГ, однако Силы обороны их уничтожают.

"То есть сейчас речь идет о боевых действиях в окрестностях Покровска, хотя на некоторых участках расстояние до врага составляет где-то 3-4 километра", - подытожил Згурец.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать снабжение украинских войск в городе со стороны Днепропетровской области.

По мнению военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, Силам обороны Украины надо быть готовыми к тому, что российские захватчики не остановятся и продолжат формировать тиски полуокружения Покровска, но продвижение врага будет зависеть от достаточности ресурсов.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что для Украины падение Покровска будет означать, с большой вероятностью, огромные проблемы для Краматорско-Славянской агломерации.

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