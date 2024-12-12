Оккупанты будут пытаться окружить Покровск с запада и создать предпосылки для взятия города в тиски и дальнейшей атаки на него.

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать снабжение украинских войск в городе со стороны Днепропетровской области. Об этом в эфире Радио NV сказал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Он отметил, что противник в течение последней недели в определенной степени активизировался в районе Покровска, и можно видеть намерения оккупантов по активному продвижению.

"Противник пытается достичь определенных рубежей, но с пониманием того, что он не может атаковать, на сегодняшний день, Покровск, что называется, в лоб. И именно поэтому мы сейчас видим активное продвижение противника вдоль реки Солона. То есть, он пытается обойти Покровск через южное направление и возможно атаковать его с запада", - убежден эксперт.

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В этой связи, он видит две задачи, которые пытается решить противник.

"Задача политического характера - дойти все же до границ в Днепропетровскую область, а задача военного характера - пробиваться на трассу с запада для того, чтобы перекрыть снабжение Покровска из Днепропетровской области. Именно поэтому ситуация там такая драматическая", - подчеркнул Грабский.

По его словам, противник, чтобы лезть вперед, не считается с собственными потерями и перебрасывает войска сюда с других направлений. При этом "боевые действия на Кураховском направлении носят не такой сильный характер, как они имели еще неделю назад":

"То есть, это говорит о том, что общий темп продвижения россиян на этих двух направлениях - на Покровском и Кураховском, несколько снижается, несмотря на то, что на отдельных участках противник еще сохраняет высокую мобильность и возможность продвигаться достаточно активно".

Также эксперт рассказал о важности поселка Шевченко под Покровском. По его словам, этот пункт является передовым районом обороны, через который держится собственно оборона самого Покровска, потому что через Шевченко идут как минимум две дороги, которые соединяют этот населенный пункт с Покровском.

"Именно поэтому для противника критически важно выйти на это направление для того, чтобы по дороге атаковать непосредственно такие населенные пункт, как Первое мая и Роза - то есть такой южный подход. Но мы можем предполагать, что противник вместе с тем будет пытаться охватить Покровск с запада и создать предпосылки для взятия в тиски и дальнейшей атаки на него", - подчеркнул Грабский.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал УНИАН, по мнению военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, Силам обороны Украины надо быть готовыми к тому, что российские захватчики не остановятся и продолжат формировать тиски полуокружения Покровска, но продвижение врага будет зависеть от достаточности ресурсов.

По словам аналитика, тенденция на Покровском направлении очень тревожная, но быстро врагу не удастся захватить город.

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