На Покровском направлении воюет сейчас морская пехота ВСУ.

Российские оккупационные войска сейчас стоят уже в пяти-семи километрах от Покровска, но им противостоят мощные украинские силы. Об этом рассказал в эфире Radio NV основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

"На Покровском направлении воюет сейчас морская пехота - 38-я бригада. Сырский лично приезжал в штаб 38-й бригады морской пехоты для того, чтобы обеспечить их всем, что надо для обороны Покровска. 38 бригада - это очень заслуженная бригада. Она воевала в Крынках. Поэтому [россияне] штурмуют Покровск, а 38-я бригада стоит как стена на пути российского нашествия", - подчеркнул он.

По его словам, захватчики имеют прогресс в Курахово, но Покровск держится.

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Как пояснил эксперт, Покровск важен как для нас, так и для россиян. Для Украины падение этого города будет означать, с большой вероятностью, огромные проблемы для Краматорско-Славянской агломерации.

"Для Путина это пунктик - захватить весь Донбасс. В Луганской области ему почти удалось это сделать, а в Донецкой области довольно далеко этой ситуации. Но Покровск, [если окажется в руках россиян], несет просто стратегическую угрозу для нас... Именно из-за этого пунктика Путин готов положить сотни тысяч людей - для того, чтобы захватить Донецкую область", - подытожил Нарожный.

Ситуация в районе Покровска - последние новости

Российские захватчики за последние 100 дней существенно не продвинулись к Покровску, но пытаются окружить город с флангов, говорит военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман

Сейчас спрогнозировать, продвинутся ли россияне ближе к Покровску, зайдут в город или нет сложно, говорит командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый".

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