Оккупанты продвигаются в Донецкой области самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных километров территории ежемесячно.

Российские оккупационные войска приближаются к стратегически важному городу Покровск в Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны ведут там жесткие бои, и что для укрепления украинской обороны придется принимать "нестандартные решения".

Хотя Сырский не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, его тревожное заявление подчеркнуло ухудшение ситуации вокруг Покровска – ключевого железнодорожного и автомобильного узла для украинской армии. Об этом пишет The New York Times.

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск с фланга. В течение последних дней враг продвинулся на юг от города. Сейчас он находится менее чем в трех милях (около 4,8 км, – УНИАН) до его окраин.

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Кроме того, россияне неуклонно продвигаются через села и поселки на несколько десятков километров на юг, создавая угрозу захвата двух последних украинских опорных пунктов в южной части Донецкой области.

"Москва продвигается в Донецкой области самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль ежемесячно, используя свое превосходство в живой силе, прорываясь через украинские позиции, ослабленные нехваткой войск. Аналитики говорят, что Кремль пытается обеспечить как можно больше территориальных достижений до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в следующем месяце и начнет настаивать на мирных переговорах на условиях, которые, вероятно, будут определяться статусом каждой из сторон на поле боя", – говорится в материале.

Военный аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехелми говорит, что с сентября по ноябрь Россия захватила более 600 квадратных миль (около 1554 квадратных километров, – УНИАН) украинской территории. Эта цифра примерно вдвое превышает размер Нью-Йорка. К тому же, почти вся эта захваченная территория – в Донецкой области.

По словам аналитика, даже несмотря на большие потери армии РФ, темпы продвижения российских оккупационных войск ускоряются с каждым месяцем. Кастехелми прогнозирует, что Россия может оккупировать еще 200-300 квадратных миль (517-777 квадратных километров) украинской земли до конца текущего года.

Недавнее продвижение российских войск под Покровском соответствует стратегии, которую давно прогнозировали военные аналитики: обойти основные оборонительные линии города – окопы, бункеры и противотанковые рвы – и взамен обойти его с юга через более открытую местность.

Пока непонятно, какими будут анонсированные главнокомандующим Сырским "нестандартные решения" для усиления украинских войск. Глава неправительственной исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан говорит, что украинский командующий имеет опыт проведения неожиданных наступательных операций, таких как в Харьковской области в 2022 году и в Курской области этим летом.

"Говоря о нестандартных решениях, в том числе на Покровском направлении, мы вспоминаем эти два примера и понимаем, что это подход Сырского", – пояснил он.

Издание напоминает, что Покровск, довоенное население которого составляло около 60 000 человек, находится на ключевой дороге, соединяющей несколько городов. Эти населенные пункты образуют оборонительную дугу, защищающую ту часть Донецкой области, которая все еще находится под контролем Украины. Кроме того, это последний крупный город в центральной части Донецкой области, контролируемый Украиной.

"В сочетании с возможным падением Курахово и Великой Новоселки, двух украинских опорных пунктов на юге, захват Покровска может проложить путь к полному захвату Россией южной части Донецкой области. Это также может открыть путь для новых атак на соседнюю Днепропетровскую область", – пишет NYT.

В то же время украинский военный аналитик под псевдонимом Tatarigami заявляет, что оккупационные войска РФ пытаются контролировать пути снабжения в Покровск. Над ключевой дорогой летают вражеские ударные беспилотники:

"Это серьезная угроза для процесса снабжения Покровска, что потенциально угрожает устойчивости украинской обороны в этом районе".

Война в Украине: важные новости

Силы обороны оказались в оперативном окружении в Донецкой области – в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом сообщает DeepState. Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов говорит, что ситуация в "Кураховском мешке" близка к критической.

Тем временем WSJ пишет, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Недавно Трамп заявил, что не поддерживает членство Украины в Организации Североатлантического договора. Но при этом он хочет, чтобы после любого прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина.

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