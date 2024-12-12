Тенденция на Покровском направлении очень тревожная, но быстро врагу не удастся захватить город, считает эксперт.

Силам обороны Украины надо быть готовыми к тому, что российские захватчики не остановятся и продолжат формировать тиски полуокружения Покровска, но продвижение врага будет зависеть от достаточности ресурсов. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили, что сейчас происходит на окраинах возле Покровска и насколько опасна ситуация.

Селезнев сказал, что попытки российских оккупантов создать оперативное окружение Покровской и Мирноградской городских агломераций надо рассматривать как опасные.

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"Конечно, до реализации этого плана и до его финала еще очень много работы", - отметил Селезнев.

При этом, эксперт обращает внимание на информацию мониторингового проекта DeepState, согласно которой, сейчас враг "начинает формировать южные тиски оперативного полуокружения нашей группировки, которая защищает в Покровске".

"Медленно, но тем не менее, враг понемногу продвигается вперед, и мы видим, насколько очевидны планы врага. Он отказался от тактики лобовых или так называемых мясных штурмов, потому что в результате такой боевой работы он продвигается слишком медленно, а потери у него гораздо больше. Он решил реализовать ту же тактику, которая обычно приносит врагу успех. Мы так потеряли наши позиции в районе Попасной в Луганской области, и потом мы имели с десяток, если не больше, эпизодов, когда казалось, наши мощные оборонительные рубежи и позиции, укрепленные районы, мы теряли из-за того, что мы не удерживали фланги рядом с ними", - подчеркнул Селезнев.

В частности, враг пытался взять в оперативное окружение украинские гарнизоны и ВСУ были вынуждены отводить силы и средства, исходя из мер маневренной обороны.

При этом, по его убеждению, сейчас единственным актуальным вопросом является то, хватит ли врагу тех самых ресурсов для реализации этой задачи.

Кроме того, по его словам, трудно говорить о ресурсах российской армии, потому что раньше все жили в иллюзиях, что в начале октября российский наступательный потенциал будет выхолощен, но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому эксперт не рискует сейчас оценивать российские ресурсы.

"Мы должны быть готовы к тому, что враг будет и дальше пытаться продвигаться южнее Покровска и на юго-запад от Покровска, формируя те же тиски. А сколько это по времени может продолжаться - это зависит от ресурсных возможностей российских оккупантов и возможностей украинского войска раз за разом отражать все штурмы", - считает Селезнев.

Он убежден, что текущая тенденция достаточно угрожающая.

"То, что окружение Покровска не произойдет завтра, - так же это понятно. Слишком большая городская агломерация Покровска и Мирнограда, но тенденция достаточно тревожная", - подчеркнул Селезнев.

В то же время, он обратил внимание, что Силы обороны до сих пор удерживают рубежи южнее Курахово, хотя казалось, что ситуация там абсолютно безнадежна.

"Мы находимся там фактически в окружении на этом участке фронта", - сказал эксперт.

Украинские защитники раз за разом отбивают атаки вражеских сил, которые фактически продолжаются с трех сторон.

Отдельно Селезнев сказал, что в отношении города Торецк он не имеет хороших новостей, потому что ситуация чем дальше, тем больше дальше обостряется для ВСУ.

"Наши силы вынуждены отходить в район преимущественной застройки. То есть, тенденция является достаточно угрожающей. Если враг держит под контролем господствующие высоты в районе этого населенного пункта, говорить о постоянной, устойчивой обороне не стоит. К тому же, защитникам Торецка угрожают реальные проблемы с тыла, потому что враг продолжает проводить свои маневры южнее Часового Яра, таким образом создавая реальную угрозу для удара с тыла по нашим защитникам", - сказал Селезнев.

Он не готов говорить, что Силам обороны удастся удержать ситуацию, потому что слишком серьезные ресурсы сосредоточены у врага на этом участке фронта и слишком много нами потеряно, чтобы говорить о возможности стабилизации ситуации.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают продвигаться в направлении Покровска Донецкой области. По данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города.

В то же время командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" заявил, что если россияне зайдут в Покровск, то, вероятно, нашим военным придется выйти из города.

"Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск. Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос... Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте... Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что между застройками очень трудно контролировать передвижение вражеских сил", - сказал военный.

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