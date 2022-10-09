Официального заявления Минобороны РФ по поводу инцидента на Крымском мосту до сих пор не было.

Кремль делает Минобороны РФ козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту чтобы отвести вину от президента страны Владимира Путина, в адрес которого уже начала звучать критика.

Об этом речь идет в свежем отчете экспертов американского Института исследования войны (ISW).

Официального заявления Минобороны России по поводу инцидента на Крымском мосту не было. При этом российское издание Meduza сообщило, что администрация президента РФ разослала российским СМИ инструкцию о том, как следует преуменьшать серьезность повреждений моста. Из-за этого аналитики предположили, что не исключено, что Кремль приказал российскому Минобороны хранить молчание по поводу этой ситуации.

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Как отметили аналитики ISW, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что РФ должна начать ударную кампанию по критически важной украинской инфраструктуре вместо того, чтобы "слушать обещания российского Минобороны".

Один из российских военных блогеров предупредил, что если Путин не предпримет меры в ответ, это "будет воспринято за слабость самого президента". Другой военный блогер отметил, что Кремль лицемерно призывает россиян сплотиться вокруг Путина, в то время когда он не может прокомментировать такие важные события, как затопление крейсера "Москва", обмен пленными, или разгром на харьковском фронте. Как подчеркнули в ISW, это первая прямая критика в адрес Путина.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: все подробности

Утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Позже в Сети появились фото и видео, на кадрах виден взрыв.

Оккупационная "власть" полуострова заявила, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Путин поручил создать правительственную комиссию по взрыву на Керченском мосту.

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