Вариант для Украины - начать "тотальную атаку" на российские силы, базирующиеся на АЭС, считает Белл.

ВСУ могут освободить Запорожскую АЭС военным путем. По словам британского эксперта Шонна Белла, основные ядерные реакторы хорошо защищены и "вряд ли будут повреждены обычными военными действиями".

"Однако существует множество вспомогательной инфраструктуры, такой как системы охлаждения и электроснабжения, которые русские могут использовать для прикрытия любого вывода войск", - объясняет он.

Вариант для Украины - начать "тотальную атаку" на российские силы, базирующиеся на АЭС, чтобы отбить ее, считает Белл: "Но это рискует нанести ущерб самой станции и дает России возможность обвинить Украину в любом повреждении объектов, даже если оно будет спровоцировано Россией"

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"Вместо этого Украина может попытаться окружить АЭС, очистить прилегающую территорию, а затем договориться о безопасном проходе тех российских сил, которые остаются на объектах", - предположил Белл.

По его мнению, такой вариант может положить конец российской оккупации Запорожской АЭС и вернуть ее под управление Украины "наиболее эффективным и безопасным образом".

ЗАЭС - Россия готовит ядерный теракт

Россия оккупировала ЗАЭС и город-спутник Энергодар в феврале 2022 года, превратив ее в свой "щит" от ответных ударов ВСУ.

Украина неоднократно призывала МАГАТЭ и другие профильные международные организации к контролю над станцией, поскольку Россия разместила там взрывоопасные вещества и боеприпасы. Высказывалось предложение, чтобы оккупанты оставили вокруг АЭС демилитаризированную зону, но Москва этот вариант отбрасывает по сей день.

С началом контрнаступления ВСУ ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась. Украинские власти допускают, что ВС РФ способны вызвать ядерную катастрофу. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

Аналитики настаивают, что россияне расматривают тенденцию устраивания терактов, чтобы предотвратить украинское контрнаступление. Например, так уже было с подрывом Каховской ГЭС.

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