С момента строительства плотины в начале мая река Токмачка расширилась и затопила нижележащие районы.

Россия перед контрнаступлением ВСУ построила дамбу на окраине оккупированного Токмака Запорожской области, пишет Bellincat. OSINT-аналитики считают, что оккупанты способны затопить город, чтобы не допустить к нему украинскую армию.

Все независимые наблюдатели согласны, что этот шаг является частью более широкой тендеции создания Россией водных преград для украинского контрнаступления, как было, к примеру, в случае с дамбой Каховской ГЭС.

Bellincat публикует ряд спутниковых снимков Planet. При создании указанной дамбы на Токмачке русские уже затопили нижележащие районы, чтобы, вероятно, затруднить продвижение ВСУ. Это приведет к поднятию уровня воды, заболочению и пересыханию водохранилищ.

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В Bellincat предполагают, что Россия может рассматривать тактику затопления Токмака.

Согласно снимкам от 6 июня, русские построили дамбу, похожую на песчаный барьер, в пределах линии своей обороны. По словам аналитиков, ссылающихся на следы шин, вероятнее всего, дамба также используется оккупантами в качестве дополнительного моста, хотя рядом проходит функционирующая дорога P37.

Подрыв РФ Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ - главное

Российские террористы подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, затопив десятки населенных пунктов по оба берега Херсонской области и даже свои позиции.

Поскольку теракт случился накануне начала масштабного продвижения ВСУ, аналитики сошлись во мнении, что преступление РФ совершила с целью не допустить форсирования Днепра укранскими военными и переброски части освободившихся сил на другие направления.

Однако накануне появились первые подтверждения появления ВСУ в районе Антоновского моста на левобережье Херсонской области.

К слову, Украина предупреждала мир о минировании русскими территории Каховской ГЭС еще осенью 2022-го года. Теперь точно такие же заявления звучат и в отношении судьбы Запорожской АЭС.

В настоящее время у ВСУ есть успехи на востоке и юге страны. По словам Главнокомандующего Валерия Залужного, наши защитники наконец перехватили стратегическую инициативу. 28 июня военные сообщили о взятии под контроль Курдюмувской дамбы.

Но на Западе всего еще настаивают, что прогресс начала украинского контрнаступления едва заметен и хотят более быстрых результатов. По мнению польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "замораживании" войны.

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