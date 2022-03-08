Российские оккупанты ничем не лучше бойцов Исламского государства, ведь они тоже уничтожают мирное население.

После вероломного вторжения Российской Федерации в суверенную Украину президент Владимир Зеленский призвал солдат и добровольцев из других государств встать на защиту нашей страны. Из иностранцев будет сформирован Интернациональный легион. В него готовы вступить более 20 тысяч людей, а первые члены подразделения уже приступили к выполнению боевых задач. Скоро их ряды пополнит известный канадский снайпер с позывным "Вали". Он отправился в Польшу, чтобы оттуда приехать в Украину и бороться с российскими оккупантами.

Как передает портал La Presse, у военного есть колоссальный опыт. С 2009 по 2011 годы снайпер участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. А в 2015-м "Вали" отправился в Ирак, чтобы сражаться с террористами ИГИЛа. Однако все это были официальные командировки, а в Украину солдат решил приехать добровольцем.

Он принял окончательное решение, когда увидел снимки с полуразрушенными городами после нечеловеческих бомбардировок со стороны российских оккупантов. "Вали" оставил дома жену с маленьким ребенком, так как почувствовал необходимость стать на защиту добра и свободы. Именно за это сейчас борется весь украинский народ.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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