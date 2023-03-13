В Харьковской области зафиксировано около 10 тысяч военных преступлений.

Около 25% зафиксированных военных преступлений в Украине оккупанты совершили на Харьковщине.

"Насколько мне известно, по всей Украине всего по факту нарушения законов и обычаев войны есть около 40 тысяч уголовных производств, из них 10 тысяч – в Харьковской области и городе. Поэтому около 25% всех военных преступлений приходятся на наш город", - рассказал в эфире телемарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, в основном эти преступления касаются похищений имущества, людей, вывоза сельскохозяйственной техники и продукции. Также есть факты пыток, убийств, изнасилований.

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Военные преступления россиян в Украине

Свидетельства о совершении российскими военными военных преступлений поступали со всех освобожденных от оккупации территорий Украины. Только на деоккупированных территориях, как сообщил 23 февраля на брифинге генеральный прокурор Украины Андрей Костин, зарегистрировано более 68 тысяч военных преступлений российских военных и 952 факта применения запрещенных средств ведения войны.

Российские оккупанты грабили, пытали и убивали гражданских, совершали сексуальные преступления (жертвами изнасилования становились и женщины, и мужчины, и дети), пытали и убивали военнопленных - перечень их преступлений очень широк.

Генсек ООН Антониу Гетерриш накануне заявил, что российское вторжение в Украину привело к самым массовым нарушениям прав человека в современном мире.

Сейчас страны ЕС делают первые шаги для создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России.

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