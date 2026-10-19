Проблемы со Starlink ограничивают Украину в защите от реактивных 'Шахедов', – Флэш

Он призвал партнеров Украины снять ограничения.

Из-за существующих ограничений в системе спутниковой связи Starlink Украина не может защититься от реактивных "Шахедов". Об этом в интервью BBC заявил Сергей Бескрестнов (Флэш), советник президента Украины по технологическим инновациям в Вооруженных силах Украины.

Он пояснил, что Украина очень активно использует спутниковую связь от SpaceX в своей обороне: "Некоторые считают, что мы применяем ее только для ударов по глубокому тылу врага, но дело не только в этом. Прежде всего, у нас сейчас большая проблема с реактивными "Шахедами".

Он пояснил, что украинцы разрабатывают очень эффективные решения для противодействия этому российскому оружию – в частности, реактивные перехватчики. Однако, компания SpaceX ввела ограничения в системе Starlink и теперь этот канал радиосвязи через спутник не работает.

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"Это создает для нас проблему, поскольку мы не можем защитить страну от реактивных "Шахедов". Это действительно огромная проблема для нас", – подчеркнул советник президента.

Он отметил, что в военном контексте Starlink – это не просто технология, подобная оружию: "Это также средство, которое позволяет нашим бойцам поддерживать связь с семьями. Мы демонстрируем нашим партнерам – компании SpaceX, Илону Маску, Пентагону, Дональду Трампу – что на самом деле используем Starlink для защиты нашей страны. И мы обращаемся к нашим партнерам с просьбой: пожалуйста, снимите это ограничение, для нас это важно".

Проблема со Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости для военных терминалов спутниковой связи Starlink являются спланированной операцией против Украины.

Впоследствии он сообщил, что спутниковый сигнал для терминалов Starshield, военной версии Starlink, по-прежнему ограничен. Так, на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130–161 километр в час. Это тормозит фронтовую логистику украинской армии и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего – дронов для нанесения средних ударов и перехватчиков реактивных "Шахедов".

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