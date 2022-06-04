Также из воды достали тела оккупантов.

Из Киевского водохранилища достали остатки еще одного вражеского вертолета, подбитого, по предварительным данным, еще в первый день войны.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины на своей странице в Facebook.

"Долетался... Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после замечательной работы Вооруженных сил Украины. По предварительным данным российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся", - сообщил Небытов.

Сейчас, по его данным, полиция Киевской области проводит осмотр места происшествия.

Напомним, украинские бойцы сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС для VIP-перевозок.

В общем, за 100 дней войны украинская авиация осуществила более 1000 авианалетов по вражеским войскам, скоплению техники и личного состава и логистических центрах.

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