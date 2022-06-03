За 100 дней войны украинская авиация осуществила более тысячи авианалетов по войскам российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.
"С 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных сил Вооруженных сил Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистических центрах. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты", - говорится в сообщении.
В то же время, сегодня, 3-го июня, ударной авиацией Воздушных сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.
"Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БпЛА оккупантов", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинские военные сбили 4 вражеские ракеты, выпущенные с подводной лодки.