3-го июня ударной авиацией Воздушных сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.

За 100 дней войны украинская авиация осуществила более тысячи авианалетов по войскам российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"С 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных сил Вооруженных сил Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистических центрах. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты", - говорится в сообщении.

В то же время, сегодня, 3-го июня, ударной авиацией Воздушных сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.

"Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БпЛА оккупантов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские военные сбили 4 вражеские ракеты, выпущенные с подводной лодки.