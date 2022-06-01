Его удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".

Украинские артиллеристы 93-й бригады Холодный Яр показали, как сбили российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".

Видео опубликовано на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в социальной сети Facebook.

На нем можно увидеть фрагмент работы мобильной огневой группы зенитно-ракетного артдивизиона.

В понедельник, 30 мая, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом российские оккупанты держат наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. Уже на следующий день она немного поредела.

По словам военнослужащего бригады Ивана, по украинским позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты.

"Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла", - рассказал он.

Ранее украинские артиллеристы из 93-й ОМБр Холодный Яр продемонстрировали, как на БМ-21 уничтожают российских оккупантов, их технику и позиции.

Как сообщал УНИАН, ранее разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

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