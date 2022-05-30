Вертолет был разработан для российского военного командования.

Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного вертолета Ми-28.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, опубликовав фото.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.

Есть информация, что по состоянию на январь 2017 года в России было более 120 единиц вертолетов Ми35-М. Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.

Для справки. Автомат перекоса – механизм для управления несущим винтом, который обеспечивает управление вертикальным перемещением вертолёта, а также его наклоном по крену и тангажу. Для этого автомат периодически изменяет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того, где лопасть оказывается в определённый момент времени в ходе вращения винта как целого.

Потери России в Украине

За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 200 оккупантов. Общие потери российских войск уже составили примерно 30 тысяч 350 человек, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

танков - 1349 единиц,

боевых бронированных машин - 3282,

артиллерийских систем - 643,

РСЗО - 205,

средства ПВО - 93,

самолетов - 207,

вертолетов - 174.

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