Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного вертолета Ми-28.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, опубликовав фото.
Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.
Есть информация, что по состоянию на январь 2017 года в России было более 120 единиц вертолетов Ми35-М. Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.
Для справки. Автомат перекоса – механизм для управления несущим винтом, который обеспечивает управление вертикальным перемещением вертолёта, а также его наклоном по крену и тангажу. Для этого автомат периодически изменяет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того, где лопасть оказывается в определённый момент времени в ходе вращения винта как целого.
Потери России в Украине
За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 200 оккупантов. Общие потери российских войск уже составили примерно 30 тысяч 350 человек, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
- танков - 1349 единиц,
- боевых бронированных машин - 3282,
- артиллерийских систем - 643,
- РСЗО - 205,
- средства ПВО - 93,
- самолетов - 207,
- вертолетов - 174.