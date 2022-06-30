Украинские военные могут получить от Италии вооружение, похожее на то, которое нам уже дают Германия и Нидерланды.

Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение, возможно, это будут гаубицы. Об этом, говоря о необходимости военной помощи нашей стране, в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он призвал других членов Альянса увеличить поставки оружия Украине, сообщает издание Politico.

Так, Италия может предоставить тяжелое вооружение. Возможно, это будут гаубицы, похожие на те, которые Украине уже дают Нидерланды и Германия. По данным издания, отправка современной артиллерийской техники означала бы значительное увеличение военной поддержки Украины со стороны Италии, хотя Рим еще не подтвердил этот шаг.

Рютте отметил, что сейчас его больше всего беспокоит ситуация на востоке Украины, где в последние недели "медленно, но постоянно" продвигаются войска РФ.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения", - указал премьер Нидерландов и отметил, что его страна не располагает большим количеством гаубиц, потому Италия тоже решила внести свой вклад.

Журналисты попытались уточнить у Рютте, какое именно вооружение предоставит Украине Италия и будут ли это гаубицы Panzerhaubitze 2000. Премьер отметил, что подробности поставок будут известны позже. Однако он намекнул, что Италия будет давать нашей стране "аналогичное" вооружение.

Издание Politico также удалось получить комментарий у представителя министерства обороны Италии. Он не стал раскрывать подробности и указал, что перечень вооружения, которое может быть предоставлено Украине, является засекреченным.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Германия и Нидерланды доставят в Украину дополнительные шесть гаубиц 155-мм калибра Panzerhaubitze 2000 (Ph2000).

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