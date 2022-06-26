Драги заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из РФ.

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите G7 заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и ликвидации зависимости от РФ.

"Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели", - сказал Драги.

"Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику", - добавил Драги.

Напомним, в Германии начался саммит G7, на котором в центре внимания будет Украина. Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

Байден перед началом встречи, заявил, что президент России Владимир Путин хотел разделить западных союзников, но это ему не удалось. По итогам встречи, лидеры "Большой семерки" обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Члены G7 обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров.

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