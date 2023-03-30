По словам генерала США, "вагнеровцы" несут огромные потери в районе Бахмута.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что сейчас в боях за Бахмут Донецкой области участвуют около 6 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Кроме того, там воюют примерно 20-30 тысяч завербованных рекрутов.

"Сейчас они ("вагнеровцы" – ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тысяч или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тысяч рекрутов, которых они набирают, многие из которых вышли из тюрем", – цитирует слова Милли CNN.

Американский генерал подчеркнул, что "вагнеровцы" несут огромные потери в районе Бахмута. По его словам, украинские защитники наносят им "много смертей и разрушений". Милли добавил, что битва за Бахмут превратилась для россиян в "бойню".

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Бои за Бахмут

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне продолжают сосредотачивать на Бахмутском направлении свои наибольшие наступательные силы. Враг также усиливает информационно-психологические операции вокруг темы боев за Бахмут.

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что россияне несут огромные потери во время своего наступления, которое "идет полным ходом". Только на Бахмутском направлении враг теряет в среднем 500 солдат убитыми или ранеными в день. Таким образом, там РФ исчерпывает свои наступательные возможности.

В то же время военный эксперт Сергей Згурец считает, что наступление оккупантов на Бахмутском направлении замедлилось почти до полной остановки. По его мнению, это является результатом истощения российских оккупационных войск.

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