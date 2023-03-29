Алексей Резников отметил колоссальные потери россиян на фронте.

Наступление российской армии в Украине идет полным ходом, но оккупанты исчерпывают свои возможности. Одной из причин является удержание бойцами ВСУ Бахмута под своим контролем.

"Их потери огромны. По нашим военным оценкам, только на бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 человек убитыми или ранеными за день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности. Отсюда принципиальное решение нашего командования: удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери. Потому что его оборона ограничивает возможности россиян и дает нам стабильность на всей линии фронта", - заявил министр обороны Украина Алексей Резников в интервью польской газете Wyborcza.

По его словам, "город и холмы, расположенные рядом с ним, являются удобной территорией для обороны", поэтому выход из города-крепости значил бы, что украинским военным пришлось бы обороняться в другом месте, где нет удобной местности.

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При этом он указал, что россияне, в том числе и "вагнеровцы" сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях, и используют личный состав "как пушечное мясо".

"Я считаю, что наступление (россиян – УНИАН) идет полным ходом, но их план заключался в том, чтобы прорвать фронт в районе Бахмута и атаковать полномасштабными силами авиации, артиллерии и бронетехники, чтобы занять всю Донецкую и Луганскую области. Для них это важно с политической точки зрения. Они хотели показать, что хотя бы одна из целей, озвученных Путиным в начале вторжения, достигнута. Но этого не произошло, и Бахмут остается нашей крепостью", - объяснил глава украинского оборонного ведомства.

Бои за Бахмут - что известно

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска за неделю захватили примерно 5% территории города-крепости, и теперь занимают около 65% территории города

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ потеряет Бахмут, то российский диктатор Владимир Путин "продаст эту победу" своим соотечественникам, Ирану и Китаю.

В Генштабе ВСУ заявили, что россияне имеют частичный успех в Бахмуте, но защитники Украины мужественно держат город.

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