За последние сутки ВСУ уничтожили 332 российских военных.

На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери. Захватчики вынуждены усиливать свои позиции за счет регулярных подразделений армии РФ, в частности, десантников.

Об этом сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, за сутки украинские защитники уничтожили 332 оккупантов и ранили еще 188. В самом Бахмуте произошло 28 боевых столкновений.

"Мы здесь видим другую тенденцию — не то, что они отходят, а что из-за больших потерь им приходится усиливаться за счет подразделений регулярной армии РФ, прежде всего воздушно-десантных войск", - сказал он.

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Ситуация в Бахмуте

Недавно командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что в боях за Бахмут наемники ЧВК "Вагнер" теряют значительные силы и выдыхаются.

В центре сопротивления сообщили, что оккупанты начали проводить депортацию жителей пригорода Бахмута Донецкой области в отдаленные районы Российской Федерации.

Согласно оценке аналитиков ISW, российская армия существенно замедлила свое наступление под Бахмутом и вместо этого сконцентрировала усилия на развертывании маневров на других направлениях, в частности, в районе Авдеевки.

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