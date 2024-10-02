Город не был важным стратегическим узлом для Сил обороны Украины.

Вероятно, российские войска захватили Угледар Донецкой области. Впрочем, непонятно, как быстро оккупанты могут продвинуться за городом в ближайшее время.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

Геолокационные видео, датированные 30 сентября и 1 октября, свидетельствуют, что российские оккупанты установили свои триколоры в разных частях Угледара. 1 октября российские блогеры заявили, что город оккупирован.

Видео дня

Зато в тот же день украинский военнослужащий сообщил, что часть украинской группировки осуществила плановый отход из Угледара, чтобы избежать окружения. Аналитики ISW напоминают, что россияне захватили Угледар после 2,5 лет неудачных штурмов.

РФ осуществила как минимум две крупные наступательные попытки захватить Угледар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года. Обе попытки захватить город привели к большим потерям личного состава и военной техники. В частности, в окрестностях города была разбита 155 бригада российских морпехов.

Некоторые российские источники выражали сомнения, что российские войска смогут быстро продвигаться вперед и достичь оперативно значимых прорывов сразу после захвата Угледара.

В то же время российские блогеры отметили признались, что не ожидают обвала линии фронта после захвата Угледара. Город зачистят, чтобы сделать пригодной позицией для старта будущих штурмов. Как подытожили в ISW:

"Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября, а это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинскую логистику на этом участке фронта".

Что происходит в Угледаре сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские позиции вблизи города уже более двух лет обороняет 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. В последние недели сообщалось об особенно тяжелых штурмах российских захватчиков.

Ранее аналитик Дэвид Акс писал, что бригада вроде бы начала выходить из Угледара, однако бойцы записали обращение из города, в котором опровергли эту информацию. Впоследствии стало известно об увольнении командира 72 ОМБр.

Вчера украинский проект DeepState заявил, что Угледар оккупирован. Аналитики опубликовали кадры, на которых можно увидеть российские флаги в разных уголках украинского города. Они добавили, что не хотят комментировать "последние дни обороны".

Вас также могут заинтересовать новости: