Пропагандисты грозятся, что данные БПЛА позволят российским самолетам прорывать ПВО.

РосСМИ со ссылкой на "источники" объявили, что новые истребители РФ Су-57 получили небольшие беспилотники, которые будут закреплены на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке.

Сообщается, что БПЛА будут иметь различное назначение, то есть они выполнены в нескольких вариантах: ударные, разведывательные или для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", - сообщили пропагандисты.

Россияне грозятся, что десяток таких БПЛА позволят их истребителям прорывать противовоздушную оборону (ПВО) путем перегрузки информационных каналов и благодаря ударам по системам ЗРК.

Известно, что впервые о создании мини-дронов для Су-57 было заявлено еще в 2021 году. Сообщалось, что для управления беспилотников дорабатывали бортовое оборудование и программное обеспечение истребителя.

Появятся ли на фронте в Украине российские истребители Су-57 - что сообщалось

Напомним, как писан УНИАН, новые российские истребители Су-57 и Су-75 вряд ли когда-то появятся на фронте в Украине. Такое мнение высказывал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, с производством Су-57 у россиян серьезные проблемы: "Он проектировался с западными комплектующими военного уровня, экспорт которых был прекращен после аннексии Крыма. Проект забуксовал и не был реализован в том виде, как его планировали".

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