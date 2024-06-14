Сложнее будет использовать F-16 на востоке, отметил обозреватель.

Американские истребители F-16 в Украине будут работать совместно с самолетами-разведчиками других стран. При этом возможности переданных Киеву самолетов будут отличаться на разных направлениях, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает 24 канал.

"На юге и в Крыму россиянам будет трудновато, потому что в этих локациях могут достаточно свободно работать западные самолеты ДРЛС, то есть не только те, которые нам передали, но и из воздушного пространства Румынии, Болгарии", - отметил он.

По словам эксперта, использование бортов и наведение на цели будет упрощено благодаря "полной совместимости" истребителей F-16 с самолетами ДРЛС, которые будут действовать на юге.

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Сложнее будет использовать F-16 на востоке, важно обеспечить им возможность безопасно выполнять боевые задачи.

"Конечно, риск будет расти именно во время работы F-16 по восточной линии боестолкновения или по северо-восточным границам", - добавил Коваленко.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния из государственного бюджета оплатит расходы на подготовку украинских пилотов к работе с американскими истребителями F-16 на военной авиабазе Фетешть.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Большой семерки" увеличить количество учебных центров для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

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