Участники заседания в формате "Рамштайн-9" обсудили вопросы проведения учений военных и доставки на линию фронта того вооружения, которое было обещано Украине ранее.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что не может сегодня объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16.

"У меня нет объявлений о самолетах сегодня", - сказал он на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия).

При этом министр обороны США отметил, что союзники продолжат сотрудничать с Украиной с целью удовлетворения ее самых насущных потребностей в сфере обороны.

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Наступление ВСУ и необходимое оружие - что сказал Остин

Он добавил, что украинцы размышляют над возможностью проведения наступления весной, которая наступит уже через несколько недель.

"Поэтому мы должны многое сделать", - добавил Остин.

Он отметил, что сейчас грандиознаое задание заключается в том, чтобы собрать вместе все виды вооружения, которые уже были обещаны Украине. В частности, речь идет о боевых машинах пехоты Bradley, боевых бронированных машинах Stryker, боевых машинах пехоты Marder и CV-90, бронетранспортерах M113, артиллерии и список этим не исчерпывается.

Кроме того, как сказал Остин, необходимо подготовить украинских военных к использованию этих видов вооружений, а также обеспечить обслуживание всех этих систем и доставить их на линию фронта.

"Именно на этом сосредотачивались наши обсуждения сегодня", - сказал Остин.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что США ранее не позволили Польше передать Украине самолеты, в частности истребители Миг-29, министр отметил, что решение о предоставлении вооружения или военной техники страны принимают самостоятельно.

"Относительно любых самолетов, которые предоставляются Польшей... Соединенные Штаты никогда не останавливали Польшу от предоставления чего-либо. Решение о предоставлении чего-то будет приниматься руководством этой страны. И это не то, относительно чего мы можем или будем диктовать условия", - сказал Остин.

В то же время он добавил, что "относительно того, будем ли мы предоставлять F-16, как я сказал ранее, у нас нет никаких объявлений".

Боевые самолеты для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 8 февраля, выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. Однако Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

Сегодня, 14 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление Украине самолетов не является неотложным вопросом.

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