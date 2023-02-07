Секретарь СНБО не сомневается, что Украина получит истребители.

Украина обязательно получит американские истребители четвертого поколения F-16.

Уверенность в этом выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN: "Это только вопрос времени, когда мы получим F-16".

По словам Данилова, самолеты "обязательно придут": "К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за свою независимость".

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Получит ли Украина американские истребители F-16 - актуальные новости

Напомним, накануне президент США Джо Байден объяснил, почему Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. По его мнению, самолеты должны остаться в стране: "Мы должны их здесь держать. Это совершенно другая ситуация".

Сообщалось, что США вряд ли согласятся на передачу Украине своих истребителей F-16, но могут рассмотреть возможность предоставления другими странами своих собственных F-16.

По мнению украинских военных экспертов, истребители F-16 нужны Украине для успешного контрнаступления, они помогут закрыть небо над позициями ВСУ.

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