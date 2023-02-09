Также есть прогресс относительно решения о передаче дальнобойного оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "определенных позитивных решениях" в вопросе передачи Украине западных истребителей F-16.

Об этом гарант Украины сообщил на пресс-конференции вместе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Радио Свобода".

"В отношении истребителей есть определенные позитивные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию" - сказал он.

Также Зеленский намекнул, что после визита в Британию есть прогресс относительно решения о передаче дальнобойного оружия Украине.

Передача истребителей F-16 Украине - основные события

На данный момент Украина продолжает просить партнеров дать военные самолеты, в частности, F-16, и дальнобойные ракеты для защиты воздушного пространства государства от российских ракет.

Недавно дискуссия по этому вопросу перешла к более конкретным решениям на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. После этого стало известно, что Великобритания хочет как можно скорее начать подготовку украинских пилотов-истребителей.

Уже 9 февраля глава Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты. Также Варшава заявила, что готова передать Киеву истребители, в которых нуждаются украинские военные

Несколько часов назад глава ОП Андрей Ермак анонсировал, что вопрос передачи странами Запада дальнобойного оружия и истребителей для контрнаступательных операций ВСУ решен.

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