Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что очень важно оказывать Украине поддержку со стороны стран-членов.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9"), которое состоится сегодня, рассмотрят, в частности, обеспечение необходимыми боеприпасами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сказал на брифинге в начале двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое проходит 14-15 февраля в Брюсселе.

"Министры обороны НАТО встретятся в критическое время для безопасности. На следующей неделе будет первая годовщина ужасной войны против Украины – полномасштабного вторжения России в Украину. Мы не видим признаков, что президент Путин готовится к миру. Мы видим противоположность. Он готовится к большей войне, к новым наступлениям и атакам", - сказал Столтенберг.

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В связи с этим, как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, еще более важно оказывать Украине поддержку со стороны стран-членов.

"Мы сегодня встретимся в рамках Контактной группы, которую возглавляют Соединенные Штаты, и рассмотрим срочные нужды для усиления поддержки Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что не в последнюю очередь речь идет о необходимости обеспечения большего количества боеприпасов для Украины и увеличения производства и укрепления оборонной промышленности НАТО для предоставления необходимых боеприпасов Украине и пополнения запасов Альянса.

Отдельно на заседании министров обороны НАТО будут согласованы новые долгосрочные руководящие принципы по оборонному планированию с целью более сильного укрепления политики сдерживания и обороны Альянса.

Заседание в формате Рамштайн-9 14 февраля: детали

Сегодня, 14 февраля, в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9"). На заседании будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, участники встречи рассмотрят вопрос защиты украинского неба, развития "танковой коалиции", формирования запаса прочности по боеприпасам и другие темы.