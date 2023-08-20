По мнению аналитиков, дело не только в стоимости этих самолетов.

Западные аналитики считают, что пройдет как минимум шесть месяцев, пока украинские пилоты пройдут обучение на истребителях F-16, поэтому эти самолеты не помогут нынешнему контрнаступлению ВСУ, которое проходит без поддержки с воздуха.

Журналист CNN в Украине Ник Пейтон Уолш, побывав с украинскими военными на передовой, рассказал, что российская авиация наносит удары по украинским позициям бомбами по полтонны. Но украинцам заититься нечем, потому что россияне запускают смертоносные снаряды с такого расстояния, которое недостижимо для украинских систем ПВО. Корреспондент рассказал, что во время обстрела таких бомб может быть до 20 за 20 минут, передает Голос Америки.

"Поэтому когда Украина говорит, что ей срочно нужны F-16, это потому, что украинские военные ежедневно погибают из-за российского превосходства в воздухе", - пояснил он.

Журналист отметил, что "армии НАТО даже не рассматривали бы задачу идти против минных полей и линии обороны такой, как вдоль южного Запорожского фронта без высококачественной бронетехники, средств против разминирования, превосходства в воздухе и хорошо обученных сил", но от украинцев ожидается именно это.

"Теперь они ожидают, что армия, которой почти не было 18 месяцев назад, сможет совершить подвиг, к которому ни одна армия НАТО даже не подступилась бы", – поделился Уолш мнением.

Масштаб задач, которые связаны с истребителями, также нужно принимать во внимание – на новых самолетах не только надо уметь летать, но и обслуживать. Люди, которые принимают эти решения в НАТО, предполагают, что на каком-то этапе может возникнуть потребность в западных специалистах, потому что украинских, возможно, не хватит. А это риск того, что НАТО будет втянуто в войну, поэтому западные политики и военные рассчитывают, что возможно, украинцы как-то справятся и без самолетов.

Другие западные обозреватели также объяснили, что стоит за расчетами НАТО. Генерал Джеймс Геккер, командующий ВВС США в Европе и Африке отметил, что на хорошую подготовку пилотов этих истребителей требуется несколько лет. "Чтобы построить пару эскадрилий F-16 и поднять их готовность на достаточно высокий уровень и на достаточно высокую квалификацию... надо четыре-пять лет", - сказал он.

Бывший британский пилот, а сейчас аналитик Королевского Института Объединенных служб Джастин Бронк объяснил риски, о которых должны думать западные чиновники. Потому что помимо пилотов требуется несколько лет, чтобы обучить механиков обслуживанию F-16. Это означает, что вряд ли удастся обойтись без подрядчиков из стран НАТО. Еще один вопрос – финансирование. Хотя эти самолеты не самые новые и дорогие, они также стоят дорого, и для их отправки требуется согласие Конгресса США.

Также он отметил, что эффективность самолета также зависит от того, с каким оружием он будет поставляться. Некоторые ракеты являются слишком чувствительными для НАТО, ведь союзники бы очень не хотели, чтобы эти технологии попали в руки РФ.

Истребители для Украины

Украина просила предоставить истребители с самого начала войны, но США и другие союзники исключали эту возможность.

А сегодня стало известно, что Дания и Нидерланды передадут ВСУ современные истребители F-16.

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