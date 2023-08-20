Самолеты, которые пообещали Украине Дания и Нидерланды, помогут перекрыть одно из направлений на фронте.

Самолеты F-16, о передаче которых официально объявили Дания и Нидерланды, будут основным инструментом поддержки противовоздушной обороны Украины, а не ускорения контрнаступательных действий.

Как рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телемарафона, наше военное командование официально называло цифру в 200 западных боевых самолетов, которые нужны Украине, а условные более 40 самолетов, которые нам пообещали, помогут перекрыть одно из направлений - Купянское, Лиманское, Бахмутское или же юг.

"С другой стороны, возможно, и не стоит надеяться о том, что F16 это такой инструмент поддержки сухопутных войск, а в первую очередь это вообще-то инструмент усиления нашей ПВО", - сказал Киричевский.

По его словам, дальность стрельбы комплекса ЗРК NASAMS, к примеру, составляет всего 20-40 км в зависимости от модификации используемой ракеты, и батарея этого ЗРК не настолько мобильна, чтобы быстро менять позиции.

"Дальность стрельбы ракет С F-16 минимум 70 км - это старые модификации, более или менее новые имеют дальность стрельбы 120 км - ракеты AIM-120, самые новые вообще 180. То есть F-16 будет не о том, чтобы ускорить какие-то контрнаступательные действия, а возможно о том, чтобы ... минимизировать проблемы, которые создают российские ракетные налеты", - отметил эксперт.

Сколько Украина получит истребителей F-16 от Дании и Нидерландов

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вместе с Нидерландами Дания обязалась передать нашей стране истребители, и выразил надежду, что самолеты Украина получит как можно скорее.

Позже министерство обороны Дании подтвердило информацию о планах передать Украине истребители F-16 вместе с Нидерландами. Речь шла о 19 летательных аппаратах.

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