Болезненную для украинцев тему президент прокомментировал на пресс-конференции с премьер-министром Дании.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ранее Силы обороны Украины не проводили мощного контрнаступления. По его словам, украинским воинам, "не с чем" было идти в атаку.

"Если у вас дефицит бронированной техники, дефицит танков..., то вы просто потеряете людей... вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи людей. Они просто погибнут, а вы не достигнете той цели, которая нам нужна. Это полная деоккупация всей нашей территории", - подчеркнул президент на пресс-конференции.

Зеленский отметил, что Украина ожидала пока у нее появятся мощности для контрнаступления.

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Он также отметил, что пока Украина ждала предоставления военной помощи от партнеров, оккупанты минировали территории и делали укрепления.

"Много укреплений они сделали еще 8 лет назад..., начиная с 2015-2016 годов... они это делали на Донбассе после его оккупации", - рассказал президент.

В то же время, он добавил, что не может критиковать партнеров, ведь Украина все же получила от них поддержку.

Партнеры забросали Украину упреками о "медленном контрнаступлении"

Как известно, некоторые эксперты и аналитики сначала укоряли украинским военным промедлением с контрнаступлением. Впоследствии к этому добавились обвинения в том, что контрнаступательные действия украинской армии якобы слишком медленные.

В частности, американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой уверяет, что похоже контрнаступление ВСУ не дало ожидаемых результатов, а Украина якобы теряет шансы на возвращение оккупированных территорий.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны, отмечают, что украинской армии удалось пройти через основную полосу минных заграждений оккупантов в двух местах на южном фронте. Вскоре, скорость наступления может возрасти.

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