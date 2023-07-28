Глава государства заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе и региону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет поиск систем противовоздушной обороны для защиты Одессы, области и всего юга нашего государства от ударов российских захватчиков.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, который записал из разрушенного россиянами Свято-Преображенского собора в Одессе. По словам президента, он заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по городу и региону.

"Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем русский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Атаки РФ на Одессу

Ночью 23 июля российские захватчики атаковали Одессу. Оккупанты выпустили 19 ракет различных типов, в результате чего был разрушен и поврежден ряд объектов, в том числе и охраняемые ЮНЕСКО.

Так, значительные повреждения получили Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и ряд других зданий и достопримечательностей в историческом центре города. Также было повреждено и здание консульства Греции, а во время предыдущих атак на город – консульства Китая.

Вас также могут заинтересовать новости: