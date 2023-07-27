Глава государства посетил город, который вторую неделю находится под обстрелами российских захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленской приехал в Одесскую область, которая вторую неделю находится под массированными обстрелами оккупантов. Он посетил разрушенный россиянами Спасо-Преображенский собор и реабилитационные отделения, где защитники Украины проходят лечение по программам физической реабилитации и восстановления.

"В частности, в одном из таких заведений Одессы создано современное отделение для военнослужащих на 30 коек, что уже сегодня позволяет украинским воинам проходить восстановительное лечение. Владимир Зеленский пообщался с защитниками, которые находятся на реабилитации в заведении, пожелал им здоровья и скорейшего восстановления", – говорится в сообщении.

Другой медицинско-реабилитационный центр, который посетил президент, капитально отремонтирован и переоснащен. Зеленскому рассказали, что в этом заведении проводится комплексная медицинская реабилитация пострадавших от взрывов, обстрелов, бомбардировок военных и гражданских раненых, восстановление их физического и психологического состояния. Специалисты учреждения постоянно учатся и перенимают европейский опыт проведения комплексной медицинской реабилитации в стационарных условиях.

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Отмечается, что глава государства пообщался с медицинскими работниками из разных уголков Украины и от имени всего украинского народа поздравил их с профессиональным праздником.

"Сегодня мы в разных городах нашей страны поздравляем врачей, военных и гражданских. Из разных частей нашего государства. Мы благодарны вам за помощь, которую вы оказываете нашим военным и гражданскому населению", – подчеркнул он.

Президент также вручил государственные награды военным и гражданским медицинским работникам.

Зеленский посетил разрушенный Спасо-Преображенский собор

Также президент осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора, нанесенные в результате недавнего массированного российского обстрела. Главе государства рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии. Сейчас специалисты должны определить возможности восстановления сооружения.

Готовность присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора продемонстрировали иностранные партнеры.

"Это самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освященный в 1808-м. В 1936 году он был полностью разрушен большевиками. Собор отстроили в 1999-2011 годах на месте разрушенного предшественника. 23 июля из-за преступной ракетной атаки России собор подвергся значительным разрушениям", – отмечается в сообщении.

Атака российской армии по Одесской области

После того, как РФ 17 июля демонстративно заявила, что выходит из "зернового соглашения", российские военные начали наносить ракетно-дроновые удары по Одессе и Одесской области, в частности по портам, ангарам с зерном и тому подобное. В ночь на 23 июля они нанесли по Одессе массированный удар ракетами разного типа. В результате пострадало более 20 человек (среди них четыре ребенка), из которых 17 были госпитализированы, в том числе – трое детей. Два человека погибли.

Российские ракеты попали, в частности в исторический центр города, который включен в список ЮНЕСКО. Также из-за вражеской атаки пострадали другие районы Одессы. Всего повреждено и разрушено более 60 зданий, среди которых – около 30 памятников архитектуры. Пострадали жилые дома, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых и т. д.

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