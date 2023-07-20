В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали ночную атаку Российской Федерации на Одессу. Официальный Пекин подтвердил повреждение здания генерального консульства.
"Возле генконсульства Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и окна", - говорится в сообщении МИД Китая.
При этом указано, что сотрудники консульства на момент инцидента покинули помещение, поэтому никто не пострадал.
"Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.
Атака на Одессу в ночь на 20 июля 2023 - главные новости
В ночь на 20 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Одессе и области, в результате чего пострадали объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а также складские помещения.
В результате российской атаки восемь человек получили ранения, в том числе подросток и спасатели. Кроме того, из-под завалов достали погибшего.
В МИД Украины сообщили, что в результате российской атаки пострадало генеральное консульство Китая, но никто из людей не пострадал.