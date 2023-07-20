В китайском внешнеполитическом ведомстве заверили, что никого из сотрудников в здании не было.

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали ночную атаку Российской Федерации на Одессу. Официальный Пекин подтвердил повреждение здания генерального консульства.

"Возле генконсульства Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и окна", - говорится в сообщении МИД Китая.

При этом указано, что сотрудники консульства на момент инцидента покинули помещение, поэтому никто не пострадал.

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"Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

Атака на Одессу в ночь на 20 июля 2023 - главные новости

В ночь на 20 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Одессе и области, в результате чего пострадали объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а также складские помещения.

В результате российской атаки восемь человек получили ранения, в том числе подросток и спасатели. Кроме того, из-под завалов достали погибшего.

В МИД Украины сообщили, что в результате российской атаки пострадало генеральное консульство Китая, но никто из людей не пострадал.

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