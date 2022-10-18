Комплекс успешно интегрировали в систему ПВО Украины.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, который Украина недавно получила от Германии, уже встал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

Об этом заявил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его слова, комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины.

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"Он имеет хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, что также усилит ПВО нашего государства", - отметил Игнат.

ЗРК IRIS - T для Украины

Напомним, накануне в Минобороны Германии сообщили о поставках в Украину первой из четырех систем ПВО IRIS-T.

7 октября министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с председателем комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вопросы относительно укреплению украинской противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт рассказал Роман Свитан, помогут ли системы ПВО IRIS-T "закрыть небо" над Украиной.

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

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