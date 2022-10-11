Военный эксперт также рассказал, что именно нужно для защиты от российских ракет.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, помогут ли системы ПВО IRIS-T, которые в ближашее время передаст Германия, "закрыть небо" над Украиной.

Своим мнением он поделился в интервью УНИАН.

По словам Свитана, системы ПВО IRIS-T, отличаются от тех, которые уже есть на вооружении у Украины.

"Наши установки, которые производят пуск ракеты "воздух-воздух", хорошо себя показали. Но это ракеты малой дальности. То есть это ракеты, которыми пользовались истребители для исполнения задач прикрытия. Примерно такая же картина как с NASAMS - это та же самая система, только средней дальности. Там такие же ракеты AIM-120, которые хорошо себя показали. Это самая маленькая из всех систем, которые есть сейчас в наличии. Она может прикрывать небольшой объект в радиусе не более 20 км. Высота - где-то 10-15 км, все зависит от тех ракет, которые будут использоваться. В принципе, это больше точечная система для прикрытия объектов типа атомных станций. Может быть, для прикрытия правительственного квартала. Но не более того", - считает экперт.

А вот системы IRIS-T могут прикрывать большую площадь, такую как ТЭС. Однако для полноценной защиты нужен целый комплекс:

"IRIS-T прикроет бо́льшую площадь. Однако это не целая структура, а один из элементов многоэшелонированной обороны. Для того чтобы прикрыть какую-то ТЭС, нужен IRIS-T ближнего боя, NASAMS средних дальностей, С-300 или тот же Patriot, чтобы прикрывать большие дальности".

Свитан также рассказал, каким должно быть ПВО, которое сможет максимально защитить украинские города от российских ракет. К сожалению, 100% гарантии безопасности не дает даже "Железный купол", который, кстати, не подойдет для Украины. По словам Свитана, такая система направлена на работу с очень простыми ракетами, "собранными на коленке".

"Система многоэшелонированной обороны должна быть выстроена вдоль всей Украины, и она должна иметь как минимум три уровня. Это наземное ПВО малой, средней и большой дальности. Оптимально - это IRIS-T, NASAMS и Patriot. Вторая составляющая - это система оповещения об обнаружении. То есть нужно расставлять систему локаторов по стране, чтобы мы видели издалека идущие к нам цели. Третья - это наличие самолетов. А теперь все эти уровни должны быть совмещены в единую систему управления. Это примерно система "Авакс". Эта система также определяет последовательность использования техники ПВО. И только тогда мы можем говорить, что мы где-то на 85% себя прикроем. Но для того, чтобы от ракет защититься, нам нужны "Томагавки" (ракеты "земля-земля" на 2-2,5 тысячи км). Нам нужно зачищать небо от самолетов, уничтожая их на территории противника. Это будет самый оптимальный вариант", - отметил эксперт.

Также Свитан указал, что разговоры о передаче Украине таких систем идут уже несколько месяцев. А потому, считает эксперт, такое ПВО рано или поздно все-таки будет передано для защиты украинцев от российских ракет.

Германия дает Украине IRIS-T: что известно

Ранее речь шла о том, что Германия даст Украине одну систему IRIS-T SLM. В августе канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что наша страну получит еще три таких ПВО.

Как сообащала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, вторую IRIS-T SLM Украина получит еще в этом году, а третью и четвертую — в начале 2023 года. Однако все изменилось на фоне ситуации на фронте.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в начале октября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт посетила на юг Украины и провела встречу со своим коллегой Алексеем Резниковым. После этого она сказала, что поставки ПВО для нашей страны начнутся уже "в ближайшие дни".

Вчера же стало известно, что в ответ на ракетный террор Украины со стороны РФ Германия объявила об отправке первой из четырех систем ПВО IRIS-T нашему государству. Представители Минобороны ФРГ заявили, что недавние удары в очередной раз доказывают важность поставок комплексов противовоздушной обороны.

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